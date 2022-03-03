Барселона поможет беженцам из Украины, которые переедут в Испанию

Весь цивилизованный мир выражает соболезнование украинскому народу. Президент Барселоны Жоан Лапорта поддержал украинцев, сопротивляющихся российским оккупантам.

Жоан Лапорта: Украинцы, Барселона с тобой

Президент Барселоны выразил свою поддержку Украине. Он заявил, что клуб поможет найти приют украинцам, которые в результате покинули свои дома.

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"От имени Барселоны хочу показать нашу поддержку и солидарность с украинцами. Всегда, когда у нас была возможность бывать в Украине, замечали большую поддержку фанатов Барселоны. У нас есть 28 членов официального фан-клуба в Киеве, которые вместе с сотнями представителей движения представляют ценности Барселоны.

В нашем сообществе также есть украинские спортсмены и бывшие члены Барселоны, которые помогли расширить историю клуба. Все они и все люди, страдающие ужасом несправедливой войны, знайте, что мы с вами и поможем поддержкой украинцам, которые приедут искать убежища в нашей стране.

Украинцы, Барселона с тобой. Остановите войну", – сказал Жоан Лапорт.

Видеообращение президента Барселоны

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