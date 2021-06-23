Барселона получит щедрую компенсацию от ФИФА из-за травмы Дембеле

Нападающий Усман Дембеле получил травму в расположении сборной Франции на Евро-2020. Он может пропустить до четырех месяцев, но за это время Барселона, за которую выступает игрок, получит компенсацию.

Усман Дембеле получил травму в матче между сборными Франции и Венгрии. При этом игрок вышел на замену во втором тайме на 57-й минуте, а был вынужден покинуть поле на 87-й минуте. Всего же на Евро-2020 Дембеле провел 31 минуту на поле. Еще одна минута игрового времени – это выход на замену в компенсированное арбитром время в матче против Германии.

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У 24-летнего нападающего диагностировали серьезную травму мышцы правого бедра. Ему придется делать операцию. А на восстановление уйдет до четырех месяцев.

Учитывая, что травму Дембеле получил в расположении сборной Франции во время международного окна на матчи сборных, то Барселона получит компенсацию. Согласно правилам ФИФА, клуб имеет право на получение компенсации за каждый день, который игрок пропустит из-за травмы. Речь идет о сумме в 20 548 евро за каждый день, пока травмированный футболист, но только при условии, что продолжительность восстановления составляет более 28 дней.

Таким образом Барселона может получить около 2,5 миллионов евро от ФИФА в качестве возмещения за травму Дембеле.

Стоит добавить, что Дембеле получает 12 миллионов евро в год зарплаты. Поэтому только за время его отсутствия из-за травмы, Барселона будет вынуждена заплатить игроку 4 миллиона евро.