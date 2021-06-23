Усман Дембеле отримав травму у матчі між збірними Франції та Угорщини. При цьому гравець вийшов на заміну у другому таймі на 57-й хвилині, а був змушений покинути поле на 87-й хвилині. Загалом же на Євро-2020 Дембеле провів 31 хвилину на полі. Ще одна хвилина ігрового часу – це вихід на заміну в компенсований арбітром час у матчі проти Німеччини.

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У 24-річного нападника діагностували серйозну травму м'язу правого стегна. Йому доведеться робити операцію. А на відновлення піде до чотирьох місяців.

Зважаючи, що травму Дембеле отримав у розташуванні збірної Франції під час міжнародного вікна на матчі збірних, то Барселона отримає компенсацію. Згідно з правилами ФІФА, клуб має право на отримання компенсації за кожний день, що гравець пропустить через травму. Мова йде про суму у 20548 євро за кожен день, поки травмований футболіст, але лише за умови, що тривалість відновлення становить понад 28 днів.

Таким чином Барселона може отримати близько 2,5 мільйонів євро від ФІФА як відшкодування за травму Дембеле.

Варто додати, що Дембеле отримує 12 мільйонів євро в рік зарплати. Тож лише за час його відсутності через травму, Барселона буде змушена заплатити гравцю 4 мільйони євро.