280 миллионов за три сезона

Генеральный директор Spotify Даниэль Эк лично вел переговоры с Барселоной по подписанию контракта. Он даже присутствовал на матче "блаугранас" против мадридского Атлетико в воскресенье, 6 февраля.

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Барселона и Spotify подпишут контракт на три сезона. Стриминговому сервису он обойдется в 280 миллионов евро.

Spotify будет титульным спонсором клуба – именно их логотип будет размещен на форме как мужской, так и женской команд. Сейчас у мужской команды спонсором является Rakuten, а у женской – Stanley. Также логотип компании будет на тренировочной форме футболистов вместо Beko.

Но едва ли не основным станет то, что Spotify получит право на название стадиона "Камп Ноу", где и выступает Барселона. Название компании добавят к названию стадиона.

Следует добавить, что Барселона планирует масштабную реконструкцию стадиона "Камп Ноу" и территории рядом. Этот проект получил название Espai Barça и оценен в 1,5 миллиарда евро.