280 мільйонів за три сезони

Генеральний директор Spotify Даніель Ек особисто вів переговори з Барселоною щодо підписання контракту. Він навіть був присутнім на матч "блаугранас" проти мадридського Атлетіко в неділю, 6 лютого.

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Барселона та Spotify підпишуть контракт на три сезони. Стрімінговому сервісу він обійдеться у 280 мільйонів євро.

Spotify буде титульним спонсором клубу – саме їх логотип буде розміщено на формі як чоловічої, так і жіночої команд. Зараз в чоловічої команди спонсором є Rakuten, а в жіночої – Stanley. Також логотип компанії буде і на тренувальній формі футболістів замість Beko.

Та чи не основний стане те, що Spotify отримає право на назву стадіону "Камп Ноу", де і виступає Барселона. назву компанії додадуть до назви стадіону.

Варто додати, що Барселона планує масштабну реконструкцію стадіону "Камп Ноу" та території поруч. Цей проєкт отримав назву Espai Barça та оцінений в 1,5 мільярда євро.