Барселона подписала защитника МанСити и оценила его в 400 миллионов евро

Испанская Барселона объявила о подписании контракта с центральным защитником Эриком Гарсией. Предыдущим клубом центрального защитника был английский Манчестер Сити.

Эрик Гарсия достался Барселоне бесплатно. Ведь его контракт с Манчестер Сити закончился. Поэтому он решил не продлевать контракт с "горожанами", а вернуться в Барселону.

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Эрик Гарсия подписал контракт с "сине-гранатовыми" до лета 2026 года. В его контракте прописали отступные в размере 400 миллионов евро.

Стоит отметить, что Эрик Гарсия является воспитанником Барселоны. Он присоединился к клубу в 2008 году, когда ему было 7 лет. А в 2017 году он покинул команду, подписав контракт с Манчестер Сити. Сначала он попал в команду U-19, а затем U-23.

Два предыдущих сезона – 2019/2020 и 2020/2021 – был игроком основной команды. Но играл крайне мало.

Эрик Гарсия стал вторым игроком Манчестер Сити, который перебрался в Барселону. Днем ранее было объявлено о подписании соглашения с форвардом Серхио Агуэро.

Стоит отметить, что Эрик Гарсия попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.