Ерік Гарсія дістався Барселоні безкоштовно. Адже його контракт із Манчестер Сіті закінчився. Тож він вирішив не продовжувати угоду з "містянами", а повернутися до Барселони.

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Ерік Гарсія підписав контракт з "синьо-гранатовими" до літа 2026 року. В його контракті прописали відступні у розмірі 400 мільйонів євро.

Варто відзначити, що Ерік Гарсія є вихованцем Барселони. Він приєднався до клубу у 2008 році, коли йому було 7 років. А у 2017 році він покинув команду, підписавши контракт з Манчестер Сіті. Спочатку він потрапив до команди U-19, а згодом U-23.

Два попередні сезони – 2019/2020 та 2020/2021 – був гравцем основної команди. Але грав вкрай мало.

Ерік Гарсія став другим гравцем Манчестер Сіті, який перебрався до Барселони. За день до того було оголошено про підписання угоди з форвардом Серхіо Агуеро.

Варто відзначити, що Ерік Гарсія потрапив до заявки збірної Іспанії на Євро-2020.