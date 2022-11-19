Барселона отобрала у Баварии рекорд по количеству игроков на ЧМ-2022

Сразу 17 игроков испанской Барселоны отправились со своими национальными сборными на чемпионат мира по футболу 2022 года. По этому показателю "блаугранас" вышла на первое место.

На чемпионате мира 2022 года выступят 32 национальных сборных, которые могут внести в заявку до 26 игроков. Объявить списки игроков команды должны до 11 ноября. Но после этого они могли вносить изменения в случае травмы игроков. Следовательно, сами списки постоянно обновляются.

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После первого объявления списков, самое большое представительство на ЧМ-2022 имела немецкая Бавария – 17 футболистов. Но впоследствии стало известно, что Садьо Мане не сыграет за сборную Сенегала на турнире. Так что игроков мюнхенского клуба стало 16. Как и у английского Манчестер Сити и испанской Барселоны.

Однако позже травму получил испанский защитник Хосе Гая. Вместо него в "фурию роха" вызвали Алехандро Бальде из Барселоны. Именно он и стал 17-м игроком команды на турнире. И это рекорд для чемпионатов мира. До этого ни у одной команды не было такого представительства на Мундиалях.

Какие сборные представляют Барселону на ЧМ-2022

Больше всего игроков будут представлять сборную Испании. В целом представители восьми национальностей из Барселоны выступят на ЧМ-2022.