Начал отрабатывать 40 миллионов: гол новичка принес Барселоне победу над Осасуной – видео

В последний день января каталонская Барселона сыграла пропущенный матч 20-го тура Ла Лиги против Осасуны. Победу хозяевам обеспечил бразильский форвард Витор Роке.

Барселона – Осасуна 1:0

Гол: Витор Роке, 63

Удаление: Унаи Гарсия, 67

Серия неудач "блаугранас" подтолкнула Хави Эрнандеса объявить о своем уходе из клуба. На фоне сенсационного заявления главного тренера его подопечные пытались доказать ошибочность такого шага, сообщает 24 Канал.

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Джокер Хави принес результат

В текущем сезоне игроков Барселону преследует эпидемия травм. Не стал исключением и отчетный поединок. Уже на 6-й минуте встречи Хави вынужден был заменить травмированного Феррана Торреса на Фермина Лопеса. 23-летний вингер присоединился к переполненному лазарету каталонцев.

В первом тайме обе команды имели возможность открыть счет, но на перерыв соперники ушли с нулями на табло.

Такой ход событий не устраивал главного тренера Барсы. В начале второй половины игры Хави посадил на скамейку Фермина Лопеса, выпустив свежего нападающего Витора Роке. Уже через минуту бразилец побежал праздновать свой дебютный гол.

18-летний новичок Барселоны, которого приобрели в Атлетико Паранаэнси за 40 миллионов евро, ударом с близкого расстояния пробил по центру ворот.

На 67-й минуте матча гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил защитник Осасуны Унаи Гарсия.

Это упростило задачу для Барсы добыть желанную победу. В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу подопечных Хави.

В турнирной таблице Барселона осталась на третьем месте. В активе "сине-гранатовых" 47 баллов. Расстояние до Реала составляет 7 очков. Однако у "сливочных" еще есть игра в запасе.

У Хетафе 29 зачетных пунктов и 10 место в таблице.

Видеообзор матча Барселона – Осасуна