Барселона официально уволила Рональда Кумана с должности главного тренера

Поражение от Райо Вальекано стало последней каплей в терпении руководства Барселоны. После фиаско Рональд Куман покинул тренерский мостик каталонцев.

Барселона осталась без тренера

Результаты Барселоны в этом сезоне заставили руководство клуба проводить кадровые изменения на тренерском мостике команды. Выездной матч с Райо Вальекано стал последним для Рональда Кумана на должности главного тренера каталонцев.

Больше о матче Без побед и забитых голов: Барселона потерпела очередное фиаско в Испании – видео

Барселона минимально проиграла Райо Вальекано на выезде – 1:0. Единственный гол во встрече на 30-й минуте забил Радамель Фалькао. Его результативный удар стал роковым для Кумана.

Нидерландский специалист попрощается с командой 28 октября. Испанский гранд благодарен наставнику за проделанную работу и пожелал ему всего лучшего в новом клубе.

Отметим, что команда осталась без тренера за неделю до матча Лиги чемпионов против Динамо (2 ноября).

Карьера Кумана в Барселоне

Нидерландский тренер возглавил Барселону в августе 2020 года. За это время команда провела под его руководством 67 поединков.

В новом сезоне-2021/2022 каталонский клуб сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых праздновал всего 5 побед, трижды встречи завершались вничью. Еще 5 поединков завершались поражением для Барселоны.