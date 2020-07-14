Іспанська "Барселона" опублікувала фотографію форми, в якому команда виступатиме наступного сезону.

У новій формі клуб вирішив відмовитися на картатого формату та повернутися до звичних полосок синього та гранатового кольорів, пише 24 канал.

На формі будуть п'ять широких полосок – три сині та дві гранатові. Таких же кольорів та ширини будуть і смуги на рукавах.

Щодо шортів, то вони будуть сині з вузькими смужками гранатового кольору по боках.



Нова форма "Барселони" / фото fcbarcelona.com

Технічним спонсором команди й надалі залишається Nike.

Варто додати, що чоловіча та жіноча команди матимуть однакові форми. Відрізнятимуться вони лише титульним спонсором попереду та на рукаві.



Форма жіночої команди "Барселони" на наступний сезон / фото: fcbarcelona.com