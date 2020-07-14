"Барселона" офіційно представила форму на новий сезон: фото
Іспанська "Барселона" опублікувала фотографію форми, в якому команда виступатиме наступного сезону.
У новій формі клуб вирішив відмовитися на картатого формату та повернутися до звичних полосок синього та гранатового кольорів, пише 24 канал.
На формі будуть п'ять широких полосок – три сині та дві гранатові. Таких же кольорів та ширини будуть і смуги на рукавах.
Щодо шортів, то вони будуть сині з вузькими смужками гранатового кольору по боках.
Нова форма "Барселони" / фото fcbarcelona.com
Технічним спонсором команди й надалі залишається Nike.
Варто додати, що чоловіча та жіноча команди матимуть однакові форми. Відрізнятимуться вони лише титульним спонсором попереду та на рукаві.
Форма жіночої команди "Барселони" на наступний сезон / фото: fcbarcelona.com