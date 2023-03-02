Продолжение волшебной династии: Барселона официально подписала сына магического футболиста
Источник:Твиттер Барселоны
Каталонский коллектив решил дать продолжение истории легендарного футболиста на Камп Ноу. Теперь все в руках сына бразильского волшебника.
Барселона официально объявила о подписании Жоау Мендеша – сына бывшей звезды "сине-гранатовых" Роналдинью. Отец с сыном будут вместе заниматься футболом в Испании.
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Реинкарнация карьеры Роналдинью
Юный бразилец произвел хорошее впечатление во время просмотра, поэтому заслуженно получил свой шанс в Барселоне. Однако пока только в молодежной команде "блаугнарас". Жоау Мендеш недавно прекратил сотрудничество с Крузейро. Сын легенды также имеет испанский паспорт и вместе с отцом вернулись в Испанию, где Роналдинью в свои 42 согласился сыграть за команду "Свиньи" в развлекательной лиге, которую организовал Жерар Пике.
Жоау Мендешу 25 февраля исполнилось 18 лет, поэтому у парня все только впереди. Юный бразилец выступает на позиции нападающего. Интересы Жоау Мендеша представляет брат знаменитого Роналдинью – Роберто де Ассис.
Роналдинью в Барселоне
- Роналдиньо перебрался в состояние "сине-гранатовых" из ПСЖ за 32,25 миллиона евро.
- Бразильский маэстро своей техникой придавал шарм атакам каталонского коллектива. Всего за Барселону Роналдиньо провел 145 поединков, в которых отличился 70 раз.
- В составе каталонского коллектива бразильский футболист сумел дважды выиграть чемпионат и Суперкубок Испании. Также Роналдинью с Барселоной торжествовал в Лиге чемпионов.
- За свою магическую игру и достижения с испанским коллективом Роналдинью получил Золотой мяч в 2005 году.