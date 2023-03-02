Барселона офіційно оголосила про підписання Жоау Мендеша – сина колишньої зірки "синьо-гранатових" Роналдінью. Батько з сином разом займатимуться футболом у Іспанії.
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Реінкарнація кар'єри Роналдінью
Юний бразилець справив на себе хороше враження під час перегляду, тому заслужено отримав свій шанс у Барселоні. Проте поки що тільки у молодіжній команді "блаугнарас". Жоау Мендеш нещодавно припинив співпрацю з Крузейро. Син легенди також має іспанский паспорт і він разом із батьком повернулись до Іспанії, де Роналдінью у свої 42 погодився зіграти за команду "Свині" у розважальній лізі, яку організував Жерар Піке.
Жоау Мендешу 25-го лютого виповнилося 18 років, тому в хлопця все тільки попереду. Юний бразилець виступає на позиції нападника. Інтереси Жоау Мендеша представляє брат знаменитого Роналдінью – Роберто де Ассіс.
Роналдінью у Барселоні
- Роналдінью перебрався у стан "синьо-гранатових" із ПСЖ за 32,25 мільйона євро.
- Бразильський маестро своєю технікою додавав шарму атакам каталонського колектива. Всього за Барселону Роналдінью провів 145 поєдинків, в яких відзначився 70 разів.
- У складі каталонського колектива бразильський футболіст зміг двічі виграти чемпіонат та Суперкубок Іспанії. Також Роналдінью з Барселоною тріумфував у Лізі чемпіонів.
- За свою магічну гру та досягнення з іспанським колективом Роналдінью отримав Золотий м'яч у 2005-му році.