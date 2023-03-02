Барселона официально объявила о подписании Жоау Мендеша – сына бывшей звезды "сине-гранатовых" Роналдинью. Отец с сыном будут вместе заниматься футболом в Испании.

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Реинкарнация карьеры Роналдинью

Юный бразилец произвел хорошее впечатление во время просмотра, поэтому заслуженно получил свой шанс в Барселоне. Однако пока только в молодежной команде "блаугнарас". Жоау Мендеш недавно прекратил сотрудничество с Крузейро. Сын легенды также имеет испанский паспорт и вместе с отцом вернулись в Испанию, где Роналдинью в свои 42 согласился сыграть за команду "Свиньи" в развлекательной лиге, которую организовал Жерар Пике.

Жоау Мендешу 25 февраля исполнилось 18 лет, поэтому у парня все только впереди. Юный бразилец выступает на позиции нападающего. Интересы Жоау Мендеша представляет брат знаменитого Роналдинью – Роберто де Ассис.

Роналдинью в Барселоне