Дальше без Наполи: Барселона вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов – видеообзор матча

Каталонская Барселона впервые за три года вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. На старте этапа плей-офф "сине-гранатовые" оставили за пределами турнира итальянский Наполи.

Барселона – Наполи – 3:1

Голы: Фермин Лопес, 15, Жоау Канселу, 17, Роберт Левандовски, 84 – Амир Ррахмани, 30

На Олимпийском стадионе в Барселоне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором каталонская Барселона принимала итальянский Наполи. По итогам этой встречи определялась путевка в четвертьфинал самого престижного еврокубка, пишет 24 Канал.

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Барселона стала четвертьфиналистом Лиги чемпионов

В феврале в Неаполе эти команды сыграли вничью 1:1, поэтому шансы на общий успех были равными и все решалось именно в Барселоне. Впрочем, "сине-гранатовые" быстро сделали заявку на победу в противостоянии.

На 15-й минуте совершенно одиноким стоял в центре штрафной Фермин, когда на него с левого фланга простреливал Рафинья, поэтому спокойно пробил в ближний угол, открыв счет.

Уже через две минуты Барселона удвоила свое преимущество. Каталонцы вышли в контратаку через левый фланг усилиями передачи Ямала на Рафинью, который из пределов штрафной пробил в дальнюю штангу, после чего у него из-за спины Канселу добил в пустые ворота.

Однако неаполитанцы не сдались. На 30-й минуте Политано получил передачу на ход к правому флангу штрафной за спину Канселу, после чего прострелил под удар в дальний для Ррахмани, сократив разницу в счете до минимальной.

И все же Барселона во втором тайме забила в третий раз. Роберто сыграл с левого фланга на Гюндогана, после чего открылся в штрафную под ответную передачу, и покатил на пустые для Левандовски, который поставил финальную точку.

Видеообзор матча Барселона – Наполи

Барселона предыдущие два сезона не выходила из группы Лиги чемпионов. Поэтому каталонцы проводят наиболее успешный евросезон за последние три года.