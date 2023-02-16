Качели на "Камп Ноу": Барселона и Манчестер Юнайтед выдали горячий матч в Лиге Европы – видео

Каталонцы и манкунианцы порадовали фанатов четырьмя голами в первой игре 1/16 финала. Судьба путевки в следующую стадию будет решаться через неделю.

Барселона – Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Алонсо, 50, Рафинья, 76 – Рэшфорд, 53, Кунде, 59 (автогол)

Центральным матчем 1/16 финала Лиги Европы можно смело называть сражение Барселоны и Манчестер Юнайтед. Первая игра команд проходила на "Камп Ноу", пишет 24 канал.

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Каталонцы второй сезон подряд вылетают в ЛЕ из Лиги чемпионов. На этот раз подопечные Хави оказались в группе позади Баварии и Интера. В свою очередь, МЮ начинал сразу в Лиге Европы.

Там подопечные тен Хага заняли второе место в квартете с Реалом Сосьедад, Шерифом и Омонией. Несмотря на самый престижный статус турнира, обе команды выставили основу на игру.

Рэшфорд переворачивает игру

Первый тайм прошел при равной игре. Барселона имела небольшое игровое преимущество, однако Юнайтед создали больше опасности у ворот тер Штегена. Но львиная судьба голов пришлась на начало второго тайма.

Счет открыли хозяева после углового. Маркосу Алонсо дали точно замкнуть подачу от Рафиньи и испанец головой пробил своего соотечественника Де Хеа.

Впрочем, англичанам понадобилось меньше десяти минут, чтобы не только восстановить паритет, но и выйти вперед. Сначала Фред вывел Рэшфорда на ударную позицию и тот с острого угла прошил тер Штегена.

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Все решится в Манчестере

А позже уже прострел Маркуса привел к голу. Вегхорст подправил мяч на дальнюю штангу, где Кунде неудачно подставился и доставил снаряд в свои ворота.

Барселона ожидаемо активизировалась в приступе и ее давление привело к голу. Рафинья зря подавал на Левандовского в чужую площадку. Впрочем, мяч пролетел мимо поляка и игроков МЮ и оказался в сетке ворот Де Хеа.

Каталонцы имели еще несколько неплохих возможностей выйти вперед, но гости выстояли. Таким образом, команды расписали ничью и отложили решение судьбы путевки в 1/8 финала на следующую неделю. Игра на "Олд Траффорд" состоится 23 февраля.

Видеообзор матча Барселона – Манчестер Юнайтед: