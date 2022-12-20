Полузащитник сборной Франции сначала хотел продлить контракт с лондонским клубом на три года, но "аристократы" настаивали на двухлетнем соглашении. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Контракт Канте с Челси действует до конца сезона 22/23. Но французский игрок настаивает на подписании предварительного контракта с Барселоной уже в январе. Таким образом, игрок достанется испанцам бесплатно. Барселона в поисках опорного полузащитника, поскольку недавно Серхио Бускетс сообщил, что покинет команд у. Серхио покинет состояние "сине-гранатовых" летом 2023 года, как раз под возможный приход Канте. Бускетс решил покинуть Барселону, не смотря на все попытки Хави удержать игрока в команде.

Любопытно, что недавно Барселона отказалась от подписания бесплатного игрока. Ди Мария, на момент ухода из ПСЖ находившийся в статусе свободного агента, предлагал свои услуги "сине-гранатовым". Главный тренер "Барселоны" Хави одобрил этот трансфер, однако руководство не поддержало решение наставника.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года. За команду он провел 262 матча, в которых забил 13 голов и отдал 15 ассистов.