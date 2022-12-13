Ливерпуль готовит сделку в 120 миллионов евро. Английский клуб хочет активировать клаусулу (отступные за игрока).

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Энцо Фернандес прекрасными выступлениями заработал себе не только место в основном составе сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре, но и приковал к себе незаурядный интерес Ливерпуля. Более того, "мерсисайдцы" приложат максимальные усилия, чтобы воплотить трансфер в реальность.

Ливерпуль уже провел переговоры с 21-летним аргентинским игроком и достигли с ним договоренности. С Бенфикой договориться будет несложно, поскольку англичане просто активируют клаусулу на игрока – выплатят отступные в сумме 120 миллионов евро.

Энцо Фернандес только что перебрался в Европу, в Бенфику, из Ривер Плейт. За португальцев Энцо сыграл 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. На мундиале-2022 Фернандес забил 1 гол и отдал 1 ассист в своих пяти матчах.