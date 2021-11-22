Барселона хочет подписать нападающего из бывшего клуба Хави – он забил 128 голов за 108 матчей

Испанская Барселона имеет проблемы с нападающими. Новый тренер клуба Хави может пригласить в команду нападающего Багдада Бунеджа, который имеет просто феноменальную голевую статистику.

Проблемы в Барселоне

Барселона летом 2021 года потеряла Лионеля Месси. И до сих пор не может справиться с этим. Также команду покинул Антуан Гризманн. Серхио Агуэро, который перешел к "сине-гранатовым", имеет проблемы с сердцем и пока не может играть. Травмы преследуют Ансу Фати, как и Усмана Дембеле. В лазарете и Мартин Брейтвет, а Люк де Йонг никак не может найти своей игры. И только Мемфис Депай не только играет, но и забивает голы.

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Поэтому Хави может пригласить в команду нападающего, у которого фантастическая статистика. И которого он знает лично. Речь идет об алжирце Багдаде Бунеджи, который выступает за катарский Аль-Садд.

Что стоит знать про Бунеджа

29-летний Бунедж выступает за Аль-Садд с 2015 года. И за это время он забил 128 голов за 108 матчей в чемпионате Катара. Если брать в целом его статистику выступления за клуб, то он забил 159 голов за 153 матча. Это больше, чем один гол за матч. В этом сезоне в чемпионате он забил 11 голов за 9 матчей.

Бунедж выступает за сборную Алжира. И в 2019 году он привел "Лисов пустыни" к победе на Кубке африканских наций. Именно Буденж забил единственный гол в финале в ворота Сенегала.

Издание Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро. Но вряд ли катарцы продадут его за такую сумму. Они уже потеряли Хави, и остаться без еще одной звезды вряд ли захотят.

Кроме того, зимой 2020 года форвардом уже интересовались европейские клубы (Марсель, Лестер и Лидс). Речь шла о трансфере, который оценивали в 10 миллионов евро. Но переход так и не состоялся. Зато игрок подписал новый контракт с Аль-Саддом до 2024 года.