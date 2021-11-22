Проблеми в Барселоні

Барселона влітку 2021 року втратила Ліонеля Мессі. І досі не може впоратися з цим. Також команду покинув Антуан Грізманн. Серхіо Агуеро, який перейшов до "синьо-гранатових", має проблеми із серцем і поки не може грати. Травми переслідують Ансу Фаті, як і Усмана Дембеле. В лазареті й Мартін Брейтвет, а Люк де Йонг ніяк не може віднайти своєї гри. І лише Мемфіс Депай не лише грає, але й забиває голи.

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Тож Хаві може запросити до команди нападника, у якого фантастична статистика. І якого він знає особисто. Мова йде про алжирця Багдада Бунеджа, який виступає за катарський Аль-Садд.

Що варто знати про Бунеджа

29-річний Бунедж виступає за Аль-Садд із 2015 року. І за цей час він забив 128 голів за 108 матчів в чемпіонаті Катару. Якщо брати загалом його статистику виступу за клуб, то він забив 159 голів за 153 матчі. Це більше, аніж один гол за матч. В цьому сезоні в чемпіонаті він забив 11 голів за 9 матчів.

Бунедж виступає за збірну Алжиру. І у 2019 році він привів "лисів пустелі" до перемоги на Кубку африканських націй. Саме Буденж забив єдиний гол у фіналі у ворота Сенегалу.

Видання Transfermarkt оцінює гравця в 6 мільйонів євро. Але навряд чи катарці продадуть його за таку суму. Вони вже втратили Хаві, і залишитися без ще однієї зірки навряд чи захочуть.

Окрім того, взимку 2020 року форвардом вже цікавилися європейські клуби (Марсель, Лестер та Лідс). Мова йшла про трансфер, який оцінювали в 10 мільйонів євро. Але перехід тоді так і не відбувся. Натомість гравець підписав новий контракт з Аль-Саддом до 2024 року.