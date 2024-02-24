Барселона – Хетафе 4:0

Голи: Рафінья, 20, Жоао Фелікс, 53, де Йонг, 61, Лопес, 90+1

У першому колі Барселона втратила очки в Хетафе, зігравши внічию 0:0. У домашньому поєдинку підопічні Хаві розраховували на повноцінні три пункти, пише 24 Канал.

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Барселона розім'ялася на Хетафе

Перебіг першого тайму не віщував розгрому. Лише на 20-й хвилині зустрічі Рафінья відгукнувся на пас Кунде та переграв голкіпера Хетафе. 1:0 – з таким рахунком команди пішли на перерву.

Після відпочинку команда Хаві додала обертів. На 53-й хвилині Жоао Фелікс поборовся за м'яч з двома захисниками та точно пробив з меж карного майданчика.

Не минуло вісім хвилин, як де Йонг довів рахунок до розгромного. У цьому моменті Рафінья записав на свій рахунок асист.

Постав крапку у поєдинку Фермін Лопес. У компенсований час 20-річний хавбек вдало зіграв на добиванні. Фінальний свисток арбітра зафіксував впевнену перемогу "блаугранас" з рахунком 4:0.

Завдяки цій перемозі Барселона набрала 57 очок та вийшла на друге місце, потіснивши Жирону. Свій поєдинок 26-го туру команда Довбика та Циганкова зіграє у понеділок, 26 лютого.

Хетафе зберіг за собою 10-те місце. Після 26-ти зіграних матчів "темно-сині" мають у своєму активі 34 бали.

Відеоогляд матчу Барселона – Хетафе