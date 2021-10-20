Барселона и Динамо в очном матче попытаются одержать первую победу в Лиге чемпионов сезона-2021/2022. Команды встретятся 20 октября в Барселоне на легендарном стадионе "Камп Ноу". Текстовую онлайн-трансляцию игры проведет Спорт 24.

Поединок между Барселоной и Динамо начнется в 19:45 по киевскому времени. Главным арбитром матча будет француз Клеман Тюрпен.

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В предыдущих двух матчах группы Е Динамо набрало только 1 балл благодаря ничьей в Киеве с Бенфикой (0:0). Во втором туре киевляне были биты в Мюнхене Баварией (5:0).

Статистика Барселоны еще хуже: поражения Баварии и Бенфике с одинаковым счетом 3:0. Самое интересное, что за два поединка каталонцы не нанесли ни одного удара по воротам соперника.

Барселона и Динамо встречаются в Лиге Чемпионов второй год подряд. В прошлом году каталонцы дважды обыграли "динамовцев". В общем на счету испанцев 7 побед против 3-х у Динамо.

Барселона – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов