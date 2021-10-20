Поєдинок між Барселоною та Динамо розпочнеться о 19:45 за київським часом. Головним арбітром матчу буде француз Клеман Тюрпен.

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У попередніх двох матчах групи Е Динамо набрало тільки 1 бал завдяки нічиїй у Києві з Бенфікою (0:0). У другому турі кияни були биті в Мюнхені Баварією (5:0).

Статистика Барселони ще гірша: поразки Баварії та Бенфіці з однаковим рахунком 3:0. Найцікавіше, що за два поєдинки каталонці не завдали жодного удару по воротах суперника.

Барселона та Динамо зустрічаються у Лізі чемпіонів другий рік поспіль. Торік каталонці двічі обіграли "динамівців". Загалом на рахунку іспанців 7 звитяг проти 3-х у Динамо.

Барселона – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів