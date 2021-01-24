Барселона без Месси переиграла скромное Эльче: видео
В воскресенье, 24 января, Барселона сыграла на выезде против Эльче в рамках 20 тура испанской Ла Лиги. Гости с трудностями преодолели неуступчивого соперника.
Эльче – Барселона 0:2
Голы: де Йонг, 39, Пуч, 89
Явным фаворитом этого противостояния была Барселона. Каталонцы не могли рассчитывать на своего лидера Лионеля Месси, пишет 24 канал.
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Альба мастерски пробил в одно касание с границы штрафной, но мяч пролетел мимо ворот. Еще одну возможность потеряли игроки гостей. Педри пробил с границы штрафной, голкипер не ожидал такого выстрела. Но Эльче повезло – мяч пролетел рядом со штангой.
В конце первого тайма позиционная атака подопечных Рональда Кумана принесла результат. Де Йонг первым сыграл на добивании, отправив мяч в пустые ворота – 0:1.
Результативный удар де Йонга
На отдых команды ушли при минимальном преимуществе каталонского клуба. После перерыва Гонсалес рукой сыграл в своей штрафной, но главный арбитр встречи сигнализировал о продолжении игры.
После мощно удара от игрока Эльче в игру вступил немецкий вратарь тер Штеген, выполнив классный сейв.
Ответ от гостей был не менее острым. Тринкау поймал своего опекуна на противоходе и нанес пушечный удар из пределов штрафной – голкипер Бадия выдал изумительный сейв.
В конце встречи Барселоне все же удалось удвоить счет. На 89-й минуте все тот же де Йонг отдал классную передачу в район 11-метровой отметки прямо на голову Пуча, который вплотную прошил сетку ворот – 0:2.
Второй гол каталонцев
- После победы Барселона с 37 очками замыкает тройку лидеров Ла Лиги, уступая Атлетико и Реалу 7 и 3 пунктами соответственно. Эльче с 17 очками продолжает быть на дне таблицы – 19 место среди 20 команд.
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