В воскресенье, 24 января, Барселона сыграла на выезде против Эльче в рамках 20 тура испанской Ла Лиги. Гости с трудностями преодолели неуступчивого соперника.

Эльче – Барселона 0:2

Голы: де Йонг, 39, Пуч, 89

Явным фаворитом этого противостояния была Барселона. Каталонцы не могли рассчитывать на своего лидера Лионеля Месси, пишет 24 канал.

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Альба мастерски пробил в одно касание с границы штрафной, но мяч пролетел мимо ворот. Еще одну возможность потеряли игроки гостей. Педри пробил с границы штрафной, голкипер не ожидал такого выстрела. Но Эльче повезло – мяч пролетел рядом со штангой.

В конце первого тайма позиционная атака подопечных Рональда Кумана принесла результат. Де Йонг первым сыграл на добивании, отправив мяч в пустые ворота – 0:1.

Результативный удар де Йонга

На отдых команды ушли при минимальном преимуществе каталонского клуба. После перерыва Гонсалес рукой сыграл в своей штрафной, но главный арбитр встречи сигнализировал о продолжении игры.

После мощно удара от игрока Эльче в игру вступил немецкий вратарь тер Штеген, выполнив классный сейв.

Ответ от гостей был не менее острым. Тринкау поймал своего опекуна на противоходе и нанес пушечный удар из пределов штрафной – голкипер Бадия выдал изумительный сейв.

В конце встречи Барселоне все же удалось удвоить счет. На 89-й минуте все тот же де Йонг отдал классную передачу в район 11-метровой отметки прямо на голову Пуча, который вплотную прошил сетку ворот – 0:2.

Второй гол каталонцев