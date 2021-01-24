Барселона без Мессі переграла скромне Ельче: відео
У неділю, 24 січня, Барселона зіграла на виїзді проти Ельче у рамках 20 туру іспанської Ла Ліги. Гості з труднощами здолали непоступливого суперника.
Ельче – Барселона 0:2
Голи: де Йонг, 39, Пуч, 89
Явним фаворитом цього протистояння була Барселона. Каталонці не могли розраховувати на свого лідера Ліонеля Мессі, пише 24 канал.
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Альба майстерно пробив в один дотик з межі карного майданчика, але м'яч пролетів повз ворота. Ще одну нагоду змарнували гравці гостей. Педрі пробив з межі штрафного майданчика, голкіпер не сподівався на такий постріл. Але Ельче пощастило – м'яч пролетів поруч зі стійкою.
Наприкінці першого тайму позиційна атака підопічних Рональда Кумана принесла результат. де Йонг першим зіграв на добиванні, відправивши м'яч у порожні ворота – 0:1.
Результативний удар де Йонга
На відпочинок команди пішли за мінімальної переваги каталонського клубу. По перерві Гонсалес рукою зіграв у власному штрафному, але головний арбітр зустрічі сигналізував про продовження гри.
Після потужно удару від гравця Ельче у гру вступив німецький воротар тер Штеген, виконавши класний сейв.
Відповідь від гостей була не менш гострою. Трінкау спіймав свого опікуна на протиході та завдав гарматного удару з меж штрафного майданчика – голкіпер Бадія видав дивовижний сейв.
Наприкінці зустрічі Барселоні таки вдалось подвоїти рахунок. На 89-й хвилині все той же де Йонг віддав класну передачу в район 11-метрової позначки прямо на голову Пуча, який впритул прошив сітку воріт – 0:2.
Другий гол каталонців
- Після звитяги Барселона із 37 очками замикає трійку лідерів Ла Ліги, поступаючись Атлетіко та Реалу 7 та 3 пунктами відповідно. Ельче з 17 очками продовжує бути на дні таблиці – 19 місце серед 20 команд.
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