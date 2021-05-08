За четыре тура до конца чемпионата Испании судьба чемпионства до сих пор не определена. Да и всего на победу в Ла Лиге претендуют четыре команды. И они проведут матчи между собой в 35-м туре.

Подробнее Чемпионский уикенд в Испании: Атлетико – Барселона и Реал – Севилья будут определять победителя

Одна из таких пас – именно Барселона и Атлетико. Их матч запланирован на субботу, 8 мая, и начнется в 17:15.

Правами на показ матчей чемпионата Испании на территории Украины обладает Megogo. Поэтому именно здесь и состоится трансляция этого матча. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Для просмотра матчей следует оформить подписку "максимальная" которая обойдется 197 гривен в месяц. Для новых пользователей действует акция – подключение за 1 гривну на первые 14 дней.