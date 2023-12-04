Барселона – Атлетико 1:0

Гол: Феликс, 28

Старт поединка был полностью за хозяевами поля, которые создали немало остроты у владений соперника и даже не давали "матрасникам" перейти центр поля, сooбщает 24 Канал.

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Сразу несколько случаев упустил Левандовский.

Только на 28-й минуте каталонцам удалось воплотить активность в гол. Все началось с контроля мяч на собственной части поля от хозяев. Мяч оказался на фланге у Кунде, который великолепной передачей нашел в центре Рафинью. Тот в свою очередь придержал мяч и отдал под забегание Феликсу. Жоау обыграл соперника и классно опрокинул за воротничок голкиперу Атлетико, пытавшемуся перехватить мяч.

Феликс забил команде, которой принадлежат его права. Ведь в Барселоне Жоау выступает только на правах аренды до конца текущего сезона-2023/2024.

На перерыв команды ушли при минимальной победе в счете каталонцев 1:0.

Атлетико Мадрид отмечалось разве что желтыми карточками, которых у них в первом тайме было три.

Во второй части игры команды обменивались моментами и продолжали хватать целую гору желтых карточек. Но голов больше не было.

Единственный мяч Феликса на 28-й минуте принес Барселоне домашнюю победу над Атлетиком Бильбао 1:0.

Благодаря этой победе команда Хави оторвалась от "матрасников" в турнирной таблице Ла Лиги. Теперь между клубами, которые идут на 3-м и 4-м местах, три балла разницы в пользу "блаугранас".

Барселона – Атлетико: видеообзор матча