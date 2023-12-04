Барселона – Атлетіко 1:0

Гол: Фелікс, 28

Старт поєдинку був повністю за господарями поля, які створили чимало гостроти біля володінь суперника та навіть не давали "матрацникам" перейти центр поля, повідомляє 24 Канал.

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Одразу декілька нагод змарнував Левандовський.

Лише на 28-й хвилині каталонцям вдалось втілити активність у гол. Все почалось із контролю м'яч на власній частині поля від господарів. М'яч опинився на фланзі у Кунде, який чудовою передачею знайшов у центрі Рафінью. Тoй своєю чергою притримав м'яч та віддав під забігання Феліксу. Жоау обіграв суперника та класно перекинув за комірець голкіперу Атлетіко, який намагався перехопити м'яч.

Фелікс забив команді, якій належать його права. Адже у Барселоні Жоау виступає лише на правах оренди до кінця поточного сезону-2023/2024.

На перерву команди пішли за мінімальної перемоги у рахунку каталонців 1:0.

Атлетіко Мадрид відзначалось хіба що жовтими картками, яких у них в першому таймі було аж три.

У другій частині гри команди обмінювались моментами та продовжувати хапати цілу гору жовтих карток. Але голів більше не було.

Єдиний м'яч Фелікса на 28-й хвилині приніс Барселоні домашню перемогу над Атлетік Більбао 1:0.

Завдяки цій перемозі команда Хаві відірвалась від "матрацників" у турнірній таблиці Ла Ліги. Тепер між клубами, які йдуть на 3-му та 4-му місцях, три бали різниці на користь "блаугранас".

Барселона – Атлетіко: відеоогляд матчу