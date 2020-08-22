Балотелли набил на лице татуировку со словами "Власть чернокожим": фото
Бывший форвард "Интера" и "Манчестер Сити" Марио Балотелли сделал несколько новых татуировок.
Спортсмен показал их, опубликовав фото в Instagram.
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Марио набил на шее с одной стороны изображение гориллы, с другой – букву "М", рядом с левым ухом – перо, а у правого глаза – крест и надпись Black Power ("Власть чернокожим").
Карьера Балотелли сейчас
- Сейчас права на Балотелли принадлежат "Брешии".
- По слухам, в ближайшее время Марио может продолжить карьеру в "Бешикташе" или в румынском "ЧФР Клуж".