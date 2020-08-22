Колишній форвард "Інтера" і "Манчестер Сіті" Маріо Балотеллі зробив кілька нових татуювань.

Спортсмен показав їх, опублікувавши фото в Instagram.

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Маріо набив на шиї з одного боку зображення горили, з іншого – букву "М", поруч з лівим вухом – перо, а біля правого ока – хрест і напис Black Power ("Владу чорношкірим").

Кар'єра Балотеллі зараз