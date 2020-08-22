Балотеллі набив на обличчі татуювання зі словами "Владу чорношкірим": фото
Колишній форвард "Інтера" і "Манчестер Сіті" Маріо Балотеллі зробив кілька нових татуювань.
Спортсмен показав їх, опублікувавши фото в Instagram.
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Маріо набив на шиї з одного боку зображення горили, з іншого – букву "М", поруч з лівим вухом – перо, а біля правого ока – хрест і напис Black Power ("Владу чорношкірим").
Кар'єра Балотеллі зараз
- Зараз права на Балотеллі належать "Брешії".
- З чуток, найближчим часом Маріо може продовжити кар'єру в "Бешикташі" або в румунському "ЧФР Клуж".