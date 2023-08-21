Еще одни спонсоры войны против Украины: соперник Динамо купил игрока у российского ЦСКА

Турецкий Бешикташ объявил о подписании футболиста Бактиёра Зайнутдинова. В состав "черных орлов" он перешел из российского ЦСКА.

Информацию о подписании контракта с казахским игроком Бактиёром Зайнутдиновым Бешикташ официально обнародовал на своей странице 21 августа. Но никаких подробностей об этом переходе не озвучил.

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В то же время портал Transfermarkt еще 18 августа объявил об этом переходе. И по их данным, турецкий клуб заплатил ЦСКА за трансфер Зайнутдинова 4,5 миллиона евро. Хотя некоторые СМИ сообщают, что трансфер футболиста сборной Казахстана обошелся в 5 миллионов евро. А также российский клуб получит еще 15% будущего трансфера футболиста.

Спонсоруют войну против Украины из-за футбола

Такой переход футболиста можно считать спонсированием войны против Украины. Ведь турецкий клуб заплатил деньги российскому клубу. И с этих денег будут уплачены налоги в российский бюджет, которые могут использовать для войны против Украины.

Это уже второй столь громкий случай в европейском футболе. Перед этим испанский Реал Сосьедад купил российского футболиста Арсена Захаряна у московского Динамо. За него заплатить 13 миллионов евро. Из этой суммы около одного миллиона евро будут уплачены именно как налоги в российский бюджет.

Еще одной особенностью является то, что Бешикташ – соперник киевского Динамо по плей-офф квалификации Лиги конференций. Первый матч команды проведут 24 августа. Ответный матч запланирован на 31 августа. В это время и определится, какая команда выйдет в группу Лиги конференций. Неудачник противостояние закончит выступления в еврокубках в этом сезоне.