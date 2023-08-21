Мировой футбол изолировался от России с началом полномасштабного вторжения в Украину. Клубы и сборные до сих пор не допускают международных соревнований.

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При этом некоторые клубы не гнушаются вести финансовые дела с представителями РФ. К примеру, недавно Реал Сосьедад приобрел игрока сборной России Арсена Захаряна за 13 миллионов евро.

В обратном направлении своего игрока отправила Альмерия, которая в прошлом сезоне едва спаслась от вылета (17 место). Команда Ла Лиги приняла предложение Спартака по поводу центрального защитника Срджана Бабича.

Московский клуб заключил с сербом контракт на три года, заплатив 5 миллионов евро. Стоит напомнить, что любые деньги, полученные из России, кровавые, ведь местные компании платят налоги в бюджет страны-террористки и помогают ей убивать украинцев.

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Недавно совсем по-другому поступил итальянский Сассуолло. Бывшая команда Роберто Де Дзерби получила предложение в 8 миллионов евро от того же Спартака по отношению к бразильскому защитнику Рожерио.

Впрочем, владелец итальянской команды отказался от предложения, мотивируя это нарушением этических норм во время войны России против Украины. В итоге для Рожерио нашли новый клуб, защитник за 5 миллионов отправился в Вольфсбург.