Усик залез в голову Фьюри: известный боксер рассказал, почему британец провалил бой против Нганну

В конце октября 2023 состоялся выставочный поединок между Тайсоном Фьюри и бывшим чемпионом ММА Фрэнсисом Нганну. Это был дебют в боксе для камерунского бойца.

Британец одержал победу только раздельным решением судей, при этом однажды побывав в нокдауне. До сих пор большинство фанатов бокса считают, что это было настоящим ограблением от рефери.

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Фьюри в бою против Нганну думал об Усике

Это сражение происходило после подписания контракта Тайсоном Фьюри на супербитву за статус абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Александра Усика. Он должен был состояться 23 декабря, но из-за сложного хода поединка с Фрэнсисом Нганну был перенесен на 17 февраля.

Боксер сверхтяжелого веса Мартин Баколе вспомнил, как эпатажный британец готовился к бою с камерунским бойцом. По его мнению, Фьюри не смог выбросить из головы Усика и именно поэтому не выглядел убедительно.

Если честно, я был в лагере Тайсона Фьюри. Если вы посмотрите мое интервью во время того события, когда люди спрашивали меня, то я имел в виду, что я не удивлюсь, если Нганну собьет с ног Фьюри, потому что, честно говоря, Тайсон не был на 100 процентов сосредоточены на спортзале. Я считаю, подписанный с Усиком контракт повлиял на его мнения по поводу боя с Нганну.

Я никогда не видел, чтобы Тайсон так тренировался. Он проводил четыре-шесть раундов спаррингов в тренажерном зале… Возможно, он смотрит это и знает, что не был на 100 процентов сосредоточен. Это был не тот Тайсон Фьюри, которого я знаю, когда он готовился к Кличку, Чисоре и Диллиану Уайту. Это было иначе", – сказал Баколе.

Напомним, что Фрэнсис Нганну недавно подписал контракт на второй свой бой в профессиональной карьере боксера. Он выйдет в ринг с Энтони Джошуа, официальная дата битвы пока не объявлена, но ориентировочно должна состояться в начале весны.