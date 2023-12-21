Такое не удавалось даже Баварии: Хаби Алонсо с Байером переписал историю немецкого футбола

В среду, 20 декабря, были сыграны последние матчи 2023 года в Бундеслиге. В одном из них леверкузенский Байер на своем поле принимал Бохум.

Подопечные Хаби Алонсо одержали разгромную победу со счётом 4:0. Хет-триком отличился Патрик Шик, а точку в матче поставил Виктор Бонифейс.

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Байер стал рекордсменом немецкого футбола

Благодаря этому результату Байер закончил 2023 год на первом месте в Бундеслиге. Кроме этого приятного факта для леверкузенцев, есть еще один, который делает достижение сенсационного лидера уникальным.

Команда Хаби Алонсо не проиграла в 25-м матче подряд в сезоне-2023/2024. Она остается единственной непобежденной командой Европы в нынешней кампании.

Более того, "фармацевты" – первая команда в истории немецкого футбола, которая не знала горечи поражения в стартовых 25 матчах сезона. За это время Байер одержал 22 победы и трижды сыграл вничью, у него фантастический баланс забитых и пропущенных голов – 81:18.

. Такая невероятная серия не осталась незамеченной. Хаби Алонсо, которого называют одним из главных факторов успеха леверкузенцев, уже попал на карандаш Реала, за который он играл в течение 5 лет. Именно испанец считается главным фаворитом на замену Карло Анчелотти, который после нынешней кампании должен возглавить сборную Бразилии.

Свою фантастическую серию леверкузенцы смогут продолжить уже после небольшой паузы в Бундеслиге. Следующий поединок команда Хаби Алонсо проведет 13 января против Аугсбурга. Стартовый свисток раздастся в 16:30.

Смотрите видеообзор матча Байер – Бохум