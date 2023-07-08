Несколько дней назад в Бразилии подтвердили информацию о приходе Карло Анчелотти к рулю "селесао". Нынешний наставник "Реала" повезет сборную на Кубок Америки-2024.

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Приоритет для босса "сливочных"

Контракт с итальянским наставником будет рассчитан до конца чемпионата мира-2026.

Реал уже рассматривает несколько кандидатов, которые могут сменить Анчелотти на тренерском мостике "сливочных". Среди них звездные имена – Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн, Рауль Гонсалес и Альваро Арбелоа.

Трое из них были причастны к мадридскому клубу. Алонсо отдал 5 лет своей футбольной карьеры Реалу, когда в 2009-м перебрался из Ливерпуля и выступал в Мадриде до конца августа 2017 года. Провел за мадридцев больше всего матчей в своей карьере 236 поединков. Хаби возглавляет Байер, с которым имеет контракт до конца июня 2024-го.

Арбелоа и Рауль работают в структуре "сливочных". Альваро возглавляет юношескую команду Реала (U-19), а Гонсалес является главным тренером Кастильи. В свое время оба выступали в футболке "Королевского клуба".

Только Нагельсманн не имеет никакого отношения к испанскому гранду и попал под прицел Реала. Бывший тренер Баварии находится без клуба.

Однако из этих четырех претендентов один лидер. И это Хаби Алонсо. За него лично голосует президент Реала Флорентино Перес. Анчелотти уйдет из команды летом 2024-го, а это как раз тогда, когда у Алонсо истекает соглашение с леверкузенским клубом.

Что известно о тренерской карьере Хаби Алонсо