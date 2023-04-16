Покорив вес: турецкая спортсменка потеряла сознание на ЧЕ по тяжелой атлетике – видео

Баяв Пелинсу решила изрядно испугать всех присутствующих на чемпионате Европы. Турецкая спортсменка неподвижно упала.

В столице Армении Ереване проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Турецкая спортсменка Баяв Пеллинсу потеряла сознание прямо во время соревнований.

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Такого и врагу не пожелаешь

Баяв Пэллинсу, которая выступает в весовой категории до 49 килограммов, начала чемпионат Европы по тяжелой атлетике соревнований в рывке и успешно выполнила две первые попытки, подняв 75 и 78 килограммов соответственно. Во время третьего выступления атлетка неожиданно бросила штангу и быстро снимала пояс. Турецкая спортсменка не смогла этого сделать и упала, потеряв сознание.

Врачи быстро отреагировали на инцидент, поскольку сразу подбежали к спортсменке, оказав ей первую помощь. видео жуткого эпизода Однако причину потери сознания никак не объяснила. Турецкая спортсменка ограничилась только благодарностью болельщикам за то, что они поддержали ее.

Видео падения:

Напомним, что украинка Ангелина Ломачинская завоевала две медали в копилку нашей сборной на том же чемпионате Европы по тяжелой атлетике.