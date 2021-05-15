Багаж хоккеистов не доставили вовремя, и перед стартом соревнований команда осталась без экипировки и тренировочного инвентаря.

К слову Донбасс официально получил нового тренера перед хоккейной Лигой чемпионов

"Сборная Украины прибыла в словенскую Любляну, однако вещи игроков, среди которых были инвентарь и экипировка – пропали. Ожидается, что багаж нашей национальной команды должен быть доставлен в Любляну 15 мая. Учитывая эти обстоятельства, матч Украины с Польшей, который запланирован 15 мая на 14:00, будет перенесен на другое время дня", – говорится в заявлении.

Когда состоится матч?

Команды Украины и Польши сыграют 15 мая, но очень поздно – в 23:30. Также соперниками "сине-желтых" на соревнованиях в Любляне станут Австрия, Словения, Румыния и Франция.