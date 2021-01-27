Защитник Андрей Бацула больше не является игроком бельгийского Кортрейка. Футболист подписал полноценный контракт с минским Динамо.

Источник: официальный сайт Динамо (Минск)

Белорусский клуб решил выкупить Андрея Бацулу у бельгийского Кортрейка. Ранее 28-летний защитник уже выступал за минский клуб на правах аренды. Впервые он перебрался в Беларусь летом 2020 года. За это время он провел 13 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

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Полноценный контракт для украинца

Его контракт был рассчитан до конца июня 2021 года. Но белорусы решили подписать игрока на полноценных условиях. Украинец будет выступать за Динамо до конца 2021 года. Детали соглашения пока не сообщаются.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Бацулы в 450 тысяч евро. За Кортрейк он с 2018 года провел 29 поединков, за которые успел один раз записать свою фамилию на табло и еще дважды ассистировать партнерам по команде.

До этапа в Бельгии выступал за различные украинские команды. Одной из наиболее известных была Александрия. Под руководством Владимира Шарана провел 27 встреч, в которых отметился результативной передачей.