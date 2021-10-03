Бабич возглавил Кривбасс: его судьба в клубе будет зависеть от результата команды

Один из лидеров Первой лиги Украины провел кадровые изменения на тренерском мостике команды. Александр Бабич стал новым главным наставником Кривбасса.

Пришел, чтобы выполнить задание команды на сезон

Александр Бабич пришел на место Геннадия Приходько, который был уволен после разгромного поражения от харьковского Металлиста (0:5). Стал известен срок контракта 42-летнего специалиста с новым клубом.

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Кривбасс заключил соглашение с Бабичем до конца сезона. Его будущее в команде будет зависеть от результатов и выполненных задач, которые перед клубом поставило руководство Кривбасса.

Ранее сообщалось, что якобы в шорт-листе клуба было сразу несколько кандидатов – Роман Григорчук, Владимир Шаран, Роман Санжар. Сам Бабич отрицал свой переход на тренерский мостик Кривбасса, но руководство обратилось с официальным предложением, которое удовлетворило специалиста.

В карьере Бабича уже есть тренерский опыт. Наставник в прошлом тренировал одесский Черноморец и Мариуполь.

Уже в следующем матче Бабич может попытаться дебютировать с победы. 6 октября Кривбасс дома будет принимать Волынь.

Клуб готов продолжить сотрудничество с тренером, если тому удастся повысить команду в классе. Сейчас Кривбасс занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги Украины. Клуб из Кривого Рога уступает только лидеру – харьковскому Металлисту. Расстояние от первой позиции составляет уже 10 очков.

Последний матч Кривбасса против Оболонь-Бровары в Киеве завершился нулевой мировой.