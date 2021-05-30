Победу праздновал африканец. Он сумел нокаутировать британского соперника в седьмом раунде благодаря правому хуку.

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Ход поединка

В первом раунде бойцы устроили традиционную разведку. Уорд проявлял активность, когда Фузиле выжидал шанса для контратаки.

Фузиле перехватил инициативу во 2 раунде: африканец потряс соперника левым хуком. Хотя Уорд попадал чаще, он уступал оппоненту в ударной мощи.

В 4 трехминутке африканец поймал Уорда правым хуком и отправил на канвас. После экватора боя Уорд травмировал ногу и стал легкой мишенью для Фузиле.

Африканец пробил мощный хук в седьмом раунде и Уорд упал! В углу Уорда приняли решение остановить бой.

Теперь Фузиле официальный претендент на титул IBF. Пояс пока вакантный.

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