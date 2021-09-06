Аж 33 удара: Свитолина и Халеп выдали самый длинный розыгрыш на US Open – видео

Элина Свитолина в феноменальном стиле выбила Симону Халеп с Открытого чемпионата США. Теннисистки выдали самый длинный розыгрыш на US Open.

"Война" на теннисном корте в США

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина и бывшая первая ракетка мира Симона Халеп выдали адский матч. Следует отметить его начало.

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Теннисистки порадовали зрителей на трибунах затяжным розыгрышем. Произошло это уже во втором сете при счете 30:15 в пользу украинки на подаче румынской теннисистки.

Девушки выполнили 33 удара – рекорд в рамках этого турнира US Open. Победительницей этого розыгрыша стала Симона. Отметим, что Элина отдала сопернице всего шесть геймов за два сета. Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Следующей соперницей 26-летней одесситки станет Лейла Энни Фернандес из Канады. Она сенсационно выбила из турнира немку Анджелик Кербер. Матч состоится 7 сентября.

Затяжной розыгрыш Свитолиной и Халеп: видео