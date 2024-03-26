Молодежка продолжает путь на Евро: онлайн-трансляция матча Азербайджан - Украина

Подопечные Унаи Мельгосы идут без потерь в квалификации на чемпионат Европы-2025. Следующим соперником сборной Украины U-21 станет аутсайдер группы Азербайджан.

Сборная Украины по футболу U-21 продолжает свой путь на чемпионат Европы-2025. Команда Унаи Мельгосы проведет свой первый официальный матч в этом году, в котором будет противостоять на выезде Азербайджану, пишет 24 канал. Начало – 26 марта в 14:00 по киевскому времени.

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Стопроцентный показатель Украины

Наша молодежка очень радует в последнее время. Летом еще под руководством Руслана Ротаня украинцы вышли в полуфинал Евро U-21, что гарантировало нашей команде выход на Олимпийские игры-2024.

Уже после смены тренера Украина идеально стартовала в квалификации на следующий чемпионат Европы. Команда одержала пять побед в пяти матчах, в том числе над действующим молодежным чемпионом Европы Англией (3:2).

Это позволяет нашей команде лидировать в группе и с оптимизмом смотреть на выход на Евро. На турнир напрямую отправятся победители групп, а также три лучшие команды со вторых мест. В свою очередь другие вице-чемпионы секстетов будут играть в плей-офф. Наш соперник по отчетному матчу Азербайджан является одним из аутсайдеров группы.

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Кавказцы проиграли 4 из пяти игр в группе и сейчас идет на последней строчке. В ноябре Украина уже преодолевала азербайджанцев в номинально домашней игре (1:0). Единственный гол тогда забил с пенальти Владимир Бражко, который сейчас выступает уже за национальную сборную.

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