Збірна України з футболу U-21 продовжує свій шлях на чемпіонат Європи-2025. Команда Унаї Мельгоси проведе свій перший офіційний матч цього року, в якому протистоятиме на виїзді Азербайджану, пише 24 канал. Початок – 26 березня о 14:00 за київським часом.

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Стовідсотковий показник України

Наша молодіжка дуже тішить останнім часом. Влітку ще під керівництвом Руслана Ротаня українці вийшли у півфінал Євро U-21, що гарантувало нашій команді вихід на Олімпійські ігри-2024.

Вже після зміни тренера Україна ідеально стартувала у кваліфікації на наступний чемпіонат Європи. Команда здобула п'ять перемог у п'яти матчах, в тому числі над чинним молодіжним чемпіоном Європи Англією (3:2).

Це дозволяє нашій команді лідирувати у групі та з оптимізмом дивитися на вихід на Євро. На турнір напряму відправляться переможці груп, а також три найкращі команди з других місць. У свою чергу інші віцечемпіони секстетів гратимуть у плей-оф. Наш суперник по звітному матчу Азербайджан є одним з аутсайдерів групи.

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Кавказці програли 4 з п'яти ігор у групі та наразі йде на останній сходинці. В листопаді Україна вже долала азербайджанців у номінально домашній грі (1:0). Єдиний гол тоді забив з пенальті Володимир Бражко, який нині виступає вже за національну збірну.

Дивіться матч Азербайджан U-21 – Україна U-21 онлайн