На шаг ближе к Евро-2025: "молодежка" Украины разгромила на выезде Азербайджан – видео

Подопечные Унаи Мельгосы уверенно шагают по турнирному пути к заветной путевке на молодежный чемпионат Европы-2025. В очередном матче группового раунда "сине-желтые" разобрались с командой Азербайджана.

Азербайджан U-21 – Украина U-21 0:3

Голы: Яцик, 25, Очеретько, 40, Рубчинский, 56

Накануне официального поединка в Баку украинцы обыграли одну из лучших команд Африки сборную Марокко (1:0). В шестом матче отбора на Евро-2025 команде Мельгосы противостоял аутсайдер группы F Азербайджан, пишет 24 Канал.

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Шестая победа в шести матчах

Сборная Украины с первых минут встречи захватила инициативу. Игровое преимущество "сине-желтых" воплотилось в забитый гол на 25-й минуте. После розыгрыша углового результативный удар на свой счет записал Александр Яцык.

Хозяева поля имели возможность восстановить равновесие. На свидание с Нещеретом выбежал Ахундзаде. Однако украинский голкипер выиграл дуэль.

Под занавес второго тайма украинцы удвоили преимущество. Хавбек Днепра-1 Очеретько воспользовался пасом Брагара.

Во второй половине встречи рисунок игры не изменился. На 56-й минуте поединка "сине-желтые" довели счет до разгромного. Филигранной передачей Очеретько, который в этом эпизоде выполнял роль ассистента, воспользовался его одноклубник Валентин Рубчинский.

Видео голов сборной Украины

До финального свистка счет не изменился. В итоге матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Украины.

После шести сыгранных матчей команда Мельгосы лидирует в группе F с максимальным результатом – 18 набранных очков.

Видеообзор матча Азербайджан U-21 – Украина U-21