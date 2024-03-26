Азербайджан U-21 – Україна U-21 0:3

Голи: Яцик, 25, Очеретько, 40, Рубчинський, 56

Напередодні офіційного поєдинку в Баку українці обіграли одну з найкращих команд Африки збірну Марокко (1:0). У шостому матчі відбору на Євро-2025 команді Мельгоси протистояв аутсайдер групи F Азербайджан, пише 24 Канал.

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Українці не знають гіркоти поразок

Збірна України з перших хвилин зустрічі захопила ініціативу. Ігрова перевага "синьо-жовтих" втілилася у забитий гол на 25-й хвилині. Після розіграшу кутового результативний удар на свій рахунок записав Олександр Яцик.

Господарі поля мали можливість відновити рівновагу. На побачення з Нещеретом вибіг Ахундзаде. Однак український голкіпер виграв дуель.

Під завісу другого тайму українці подвоїли перевагу. Хавбек Дніпра-1 Очеретько скористався пасом Брагару.

У другій половині зустрічі малюнок гри не змінився. На 56-й хвилині поєдинку "синьо-жовті" довели рахунок до розгромного. Філігранною передачею Очеретька, який в цьому епізоді виконував роль асистента, скористався його одноклубник Валентин Рубчинський.

Відео голів збірної України

До фінального свистка рахунок не змінився. У підсумку матч завершився з рахунком 3:0 на користь збірної України.

Після шести зіграних матчів команда Мельгоси лідирує в групі F з максимальним результатом – 18 набраних очок.

Відеоогляд матчу Азербайджан U-21 – Україна U-21