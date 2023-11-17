Швеция пропустила гол из центра поля от поигравшего в России соперника: яркое видео

В рамках группового раунда отбора на Евро-2024 Азербайджан принимал Швецию в группе "F". Хозяева поля неожиданно не оставили шансов сопернику.

Уже на 3-й минуте Азербайджан забил скорый счет во встрече. Еще три минуты понадобилось хозяевам, чтобы удвоить преимущество на табло 2:0, пишет 24 Канал.

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Самый красивый и курьезный гол отбора на Евро

В начале второго тайма Азербайджан сделал подарок сопернику в виде изъятия. Красную карточку перед собой увидел центрбек Бахлул Мустафазаде.

Однако этим не воспользовались шведские футболисты. В конце встречи хозяева в третий раз огорчили голкипера сборной Швеции. Счет в матче стал 3:0 в пользу Азербайджана, а последним голом во встрече отличился Эмин Махмудов, размочивший нули на табло в этом матче.

31-летний полузащитник, до 2016-го года выступавший за российские клубы, отважился на удар с центра поля и не прогадал. Голкипер несколько вышел из линии ворот, ведь не ожидал такого выстрела соперника, и получил мяч себе за воротник.

Махмудов оформил дубль в ворота Швеции, а его команда неожиданно разгромила соперника 3:0.

Видео гола из центра поля в игре Азербайджан – Швеция

Футболист центра поля в составе Азербайджана забил свой 10-й и 11-й гол в 44 матчах за сборную.

Азербайджан, благодаря победе, набрал уже 7 баллов и сравнялся по очкам со Швецией, которая идет третьей в группе "F".

Две первые сборные этой группы Австрия и Бельгия уже досрочно гарантировали себе путевку на Евро-2024. Эстония с одним набранным баллом замыкает группу.