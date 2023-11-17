Вже на 3-й хвилині Азербайджан забив швидкий рахунок у зустрічі. Ще три хвилини знадобилось господарям, аби подвоїти перевагу на табло 2:0, пише 24 Канал.

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Найкрасивіший та найкурйозніший гол відбору на Євро

На початку другого тайму Азербайджан зробив подарунок супернику у вигляді вилучення. Червону картку перед собою побачив центрбек Бахлул Мустафазаде.

Однак цим не скористались шведські футболісти. Наприкінці зустрічі господарі втретє засмутили голкіпера збірної Швеції. Рахунок у матчі став 3:0 на користь Азербайджану, а останнім голом у зустрічі відзначився Емін Махмудов, який й розмочив нулі на табло у цьому матчі.

31-річний півзахисник, який до 2016-го року виступав за російські клуби, наважився на удар з центра поля та не прогадав. Голкіпер дещо вийшов із лінії воріт, адже не очікував такого пострілу суперника, та отримав м'яч собі за комірець.

Махмудов оформив дубль у ворота Швеції, а його команда доволі несподівано розгромила суперника 3:0.

Відео голу з центра поля у грі Азербайджан – Швеція

Футболіст центра поля у складі Азербайджану забив свій 10-й та 11-й гол у 44-х матчах за збірну.

Азербайджан завдяки перемозі набрав вже 7 балів та зрівнявся за очками із Швецією, яка йде третьою у групі "F".

Дві перші збірній цієї групи Австрія та Бельгія вже достроково гарантували собі путівку на Євро-2024. Естонія із одним набраним балом замикає групу.