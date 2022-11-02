В борьбе за первое место: заявка Днепра-1 на матч против АЗ в Лиге конференций

В четверг, 3 ноября, Днепр-1 будет гостить на поле АЗ. В последнем 6-м туре группового раунда Лиги конференций определится лидер группы "Е".

Александр Кучер взял с собой в Алмар 21 футболист. Некоторые из делегации Днепра-1 не смогут выйти на футбольное поле из-за повреждений.

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На поединок против АЗ украинский клуб полетел только с одним нападающим – Артемом Довбиком.

2 ноября команду ждет предматчевое противостояние и пресс-конференция тренеров.

Заявка Днепра-1 на матч

Вратари: Макс Валеф, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин, Владислав Рыбак;

Макс Валеф, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин, Владислав Рыбак; Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Сергей Логинов, Габриэл Бузанелло, Янис Амаш, Габриэл Гомес;

Никита Кононов, Владимир Адамюк, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Сергей Логинов, Габриэл Бузанелло, Янис Амаш, Габриэл Гомес; Полузащитники: Руслан Бабенко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Игорь Когут, Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Иван Чабан;

Руслан Бабенко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Игорь Когут, Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Иван Чабан; Форвард: Артём Довбык.

Матч АЗ – Днепр-1 начнется 3 ноября в 19.45.

В этом поединке определится победитель группы "Е". Перед очной встречей преимущество АЗ над Днепром-1 составляет 2 балла.

Оба клуба уже гарантировали себе плей-офф Лиги конференций.

Первый матч между этими клубами завершился минимальной победой АЗ 0:1.