Олександр Кучер взяв із собою до Алмару 21 футболіста. Деякі з делегації Дніпра-1 не зможуть вийти на футбольне поле через пошкодження.

До теми Дніпро-1 хоче "вкрасти" в АЗ лідерство у групі Ліги конференцій: прогноз на гаряче протистояння

На поєдинок проти АЗ український клуб полетів лише з одним нападником – Артемом Довбиком.

2 листопада на команду чекає передматчеве протистояння та пресконференція тренерів.

Заявка Дніпра-1 на матч

Воротарі: Макс Валеф, Валерій Юрчук, Яків Кінарейкін, Владислав Рибак;

Макс Валеф, Валерій Юрчук, Яків Кінарейкін, Владислав Рибак; Захисники: Микита Кононов, Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, Сергій Логінов, Габріел Бузанелло, Яніс Амаш, Габріел Гомес;

Микита Кононов, Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, Сергій Логінов, Габріел Бузанелло, Яніс Амаш, Габріел Гомес; Півзахисники: Руслан Бабенко, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Олександр Назаренко, Ігор Когут, Олексій Гуцуляк, Володимир Танчик, Іван Чабан;

Руслан Бабенко, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Олександр Назаренко, Ігор Когут, Олексій Гуцуляк, Володимир Танчик, Іван Чабан; Форвард: Артем Довбик.

Зверніть увагу! Матч АЗ – Дніпро-1 розпочнеться 3 листопада о 19:45.

У цьому поєдинку визначиться переможець групи "Е". Перед очною зустріччю перевага АЗ над Дніпром-1 складає 2 бали.

Обидва клуби вже гарантували собі плей-офф Ліги конференцій.

Перший матч між цими клубами закінчився мінімальною перемогою АЗ 0:1.