Олександр Кучер взяв із собою до Алмару 21 футболіста. Деякі з делегації Дніпра-1 не зможуть вийти на футбольне поле через пошкодження.
До теми Дніпро-1 хоче "вкрасти" в АЗ лідерство у групі Ліги конференцій: прогноз на гаряче протистояння
На поєдинок проти АЗ український клуб полетів лише з одним нападником – Артемом Довбиком.
2 листопада на команду чекає передматчеве протистояння та пресконференція тренерів.
Заявка Дніпра-1 на матч
- Воротарі: Макс Валеф, Валерій Юрчук, Яків Кінарейкін, Владислав Рибак;
- Захисники: Микита Кононов, Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, Сергій Логінов, Габріел Бузанелло, Яніс Амаш, Габріел Гомес;
- Півзахисники: Руслан Бабенко, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Олександр Назаренко, Ігор Когут, Олексій Гуцуляк, Володимир Танчик, Іван Чабан;
- Форвард: Артем Довбик.
У цьому поєдинку визначиться переможець групи "Е". Перед очною зустріччю перевага АЗ над Дніпром-1 складає 2 бали.
Обидва клуби вже гарантували собі плей-офф Ліги конференцій.
Перший матч між цими клубами закінчився мінімальною перемогою АЗ 0:1.