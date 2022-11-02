Александр Кучер взял с собой в Алмар 21 футболист. Некоторые из делегации Днепра-1 не смогут выйти на футбольное поле из-за повреждений.
К теме Днепр-1 хочет "украсть" у АЗ лидерство в группе Лиги конференций: прогноз на горячий матч
На поединок против АЗ украинский клуб полетел только с одним нападающим – Артемом Довбиком.
2 ноября команду ждет предматчевое противостояние и пресс-конференция тренеров.
Заявка Днепра-1 на матч
- Вратари: Макс Валеф, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин, Владислав Рыбак;
- Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Сергей Логинов, Габриэл Бузанелло, Янис Амаш, Габриэл Гомес;
- Полузащитники: Руслан Бабенко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Игорь Когут, Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Иван Чабан;
- Форвард: Артём Довбык.
В этом поединке определится победитель группы "Е". Перед очной встречей преимущество АЗ над Днепром-1 составляет 2 балла.
Оба клуба уже гарантировали себе плей-офф Лиги конференций.
Первый матч между этими клубами завершился минимальной победой АЗ 0:1.